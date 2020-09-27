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    У світі

    Азербайджан оголосив про взяття стратегічних висот в Карабасі

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    Армія Азербайджану зайняла ряд стратегічних висот - Азербайджан оголосив про взяття стратегічних висот в Карабасі
    Армія Азербайджану зайняла ряд стратегічних висот

    Армія Азербайджану взяла під свій контроль шість селищ

    Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль чотири селища Фізулінського району і два села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

    Міноборони Азербайджану розповіло про хід військових дій в Нагірному Карабасі та оголосило про те, що військові республіки зайняли ряд стратегічних висот.

    «В результаті проведеної підрозділами азербайджанської армії контратаки, звільнено ряд селищ і важливих висот, що знаходилися під окупацією», – сказав на брифінгу керівник прес-служби оборонного відомства Анар Ейвазов.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    армія Азербайджан військові Вірменія конфликт кордон
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