Пристайко: Україна вже погодила «формулу Штайнмайєра»



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

«Формула Штайнмайєра» була погоджена ще 2 вересня на зустрічі в нормандському форматі

Так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції.

За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.

«Радники «нормандської четвірки» домовилися про конкретний текст, в якому написано, що закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів. Остаточно цей закон вступає в силу, коли ОБСЄ приймає рішення про те, що вибори пройшли відповідно з високими стандартами ОБСЄ», - заявив Пристайко.

Засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції 18 вересня

Він також підкреслив, що домовленістю 2 вересня не несли ніяких додаткових елементів.

«Нічого більше радники не погоджували 2 вересня. Я знаю, що наші російські партнери висунули третє речення, що повинен бути узгоджений документ, який підпишуть лідери. Звучить це логічно, але навіть третій пункт ми не обговорювали», - додав Пристайко.

Напередодні Помпео та Пристайко провели першу телефонну розмову.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.