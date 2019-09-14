Пристайко: Миротворчої місії в «мінських домовленостях» немає



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України: Ви знаєте, що є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли конфлікти

Миротворчої місії в «мінських домовленостях» немає. Необхідно виконувати те, про що домовилися. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, виступаючи на Ялтинській європейській стратегії (YES).

«Миротворчу місію навіть не було включено до «мінських домовленостей». Ми пробували Мінськ, дещо ще, і майже провалилися. І ми знову говоримо про миротворчу місію?.. Ви знаєте, що є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли конфлікти. Ми маємо просити міжнародну спільноту про те, що необхідно чесно спробувати забезпечити те, що обіцяли попередньому і цьому урядам. Тоді будемо судити про російську готовність чи ні виконувати домовленості», - сказав Пристайко.

Він додав, що «необхідно чесно нагадувати один одному про те, що ми про щось домовилися».

«Нам це може не подобатися, але якщо є домовленості, то їх необхідно виконувати», - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що проти миротворців на Донбасі.

Джерело: Українські новини