Глава ОБСЄ підтримує план Штайнмайєра



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Глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак

Формула Штайнмайєра є дорожньою картою для реалізації мінських угод – Лайчак

Глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

Про це він сказав під час виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія», передає РБК-Україна.

За словами Лайчака, формула Штайнмайєра є дорожньою картою для реалізації мінських угод.

«У нас є принцип, як читати Мінськ – це план Штайнмайєра, і я вважаю, що це хороший ґрунт (для виконання мінських домовленостей, – ред.)», – сказав він.

«Раніше ми бачили, як сторони (Україна та РФ, – ред.) просто переводять стрілки один на одного (в питанні мирного урегулювання, -ред.), але зараз ситуація змінилася. Раніше російська сторона говорила, що вона хоче миру, але не має партнера в Україні. Тепер у них є партнер, і ми побачили перші результати: обмін полоненими, прогрес навколо моста у Станиці Луганській і т. д.», – зауважив глава ОБСЄ.

Також глава МЗС Словаччини наголосив на необхідності відновлення територіальної цілісності України.

«Україна зараз є жертвою агресії – потрібно повернути мир і відновити її територіальну цілісність», – зазначив він.

Формула Штайнмайєра передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини, чинний голова ОБСЄ Мірослав Лайчак привітав кроки, що вживаються президентом України Володимиром Зеленським для досягнення миру, і підтвердив налаштованість організації і надалі сприяти прогресу у мирному врегулюванні.