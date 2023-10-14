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Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
фото ілюстративне

Унаслідок атаки ворожих снарядів по території приватного будинку в Авдіївці загинула 58-річна жінка

Російські військові продовжують обстріли населених пунктів Донецької області. У суботу, 14 жовтня, вони обстріляли місто Авдіївку та селище Очеретине Покровського району, внаслідок чого загинула жінка та був поранений чоловік. Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі «Суспільному».

Унаслідок атаки ворожих снарядів по території приватного будинку в Авдіївці загинула 58-річна жінка. Від атаки РФ по Очеретиному постраждав чоловік 26 років.

«Його зі струсом мозку, переломом та осколковими пораненнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За попередніми даними, обидва населені пункти армія РФ обстріляла з артилерії», – додала представниця прокуратури.

Місцеві правоохоронці ведуть досудові розслідування за фактами чергових порушень законів і звичаїв війни росіянами.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдень 14 жовтня обстріляли ринок у Херсоні.

Триває 598-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ворог населення місто інфраструктура чоловік жінка розслідування військові армія

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