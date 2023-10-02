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Пожежі через атаки РФ по Херсонщині, обстріл дронами Дніпропетровщини: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежі через атаки РФ по Херсонщині, обстріл дронами Дніпропетровщини: ситуація в регіонах
Внаслідок атаки житлового кварталу Херсона з безпілотника виникла пожежа
фото: пресслужба ДСНС

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району загинув цивільний чоловік

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів  (59 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ (10 вибухів) по території Дружбівської ТГ Шосткинського району зазнала пошкодження та загоряння адмінбудівля; пошкоджено магазин, 3 приватних житлових будинки з прибудинковими будівлями, квартира у двоповерховому житловому будинку. Поранено цивільну особу.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу (9 вибухів) пошкоджено два приватних домогосподарства, мотоцикл.

Дніпропетровщина

Вночі ворог атакував область ударними дронами. Підрозділи ПвК «Схід» збили над областю три ворожі безпілотники.

Вчора ворог бив по Нікопольщині. Вранці під обстріл потрапив районний центр. Пообіді дісталося Марганецькій громаді. Агресор гатив з важкої артилерії й застосував дрон-камікадзе. Знищений дачний будинок, ще один – пошкоджений; понівечені 2 приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 144 удари по 23 населених пунктах. 124 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Полтавки, Степового, П'ятихаток, Левадного, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Новодарівки, 13 БПЛА-атак Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків, а також вгатив 4 авіаснарядами по Оріхову й Роботиному.

Внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Цієї ночі ворог з РСЗВ обстріляв с. Підлиман Ізюмського району. Горів 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські споруди. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. 

Внаслідок удару по смт. Борова Ізюмського району вчора зранку керованою авіабомбою пошкоджено будівлі ТОВ «Борова Агро». Горів дах складського приміщення. Також пошкодження зазнали приватне домоволодіння та автомобіль. Також вчора ворог обстріляв смт Борова з РСЗВ. Пошкоджено три приватні домоволодіння.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району загинув цивільний чоловік близько 50 років. В місті пошкоджено приватний будинок та будівлі цивільного підприємства.

У Вовчанську мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Пізно ввечері ворог завдав удару фугасною авіабомбою по смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

Вчора на полі поблизу с. Донець та с. Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт, на міні підірвався комбайн. Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував. Всього за добу: одна людина загинула.

Луганщина

Рашисти обстріляли Новолюбівку та Невське. Поранення отримав місцевий мешканець. Першу допомогу йому надали українські військові, після чого громадянина було доправлено до лікарні на Донеччині.

Упродовж доби окупанти спробували йти в наступ поблизу Макіївки, але були зупинені нашими Силами оборони. Авіаційні удари завдані по Білогорівці. По цьому населеному пункту ворог бив й з артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 163 обстріли (552 снаряди).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили минулої доби 22 обстріла. Під вогнем рашистів — 11 населених пунктів: Лиман, Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Олексієво-Дружківка, с.Нове, с.Новоукраїнка, с.Олександро-Калинове, с.Торське, с.Кіндратівка.

Пошкоджено 35 житлових будинків (з них: 6 – багатоквартирних), четверо цивільних автомобіля, цех підприємства ТОВ «ДВЗ»,  споруда електромережі, дитсадок, 5 господарчих споруд, залізнична колія, 2 ЛЕП, цех шахти, будівля АТ «Укртелекому». На Донеччинаі за добу: троє загиблих та п'ятеро поранених.

Миколаївщина

Вчора силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Миколаївщині знищено два російські розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР».

Вчора вдень внаслідок артилерійського обстрілу Куцурубської громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території біля одного з населених пунктів. Постраждалих немає.

Херсонщина

Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація  про руйнування встановлюється.

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (392 снаряди), з них по м. Херсон – шість обстрілів (20 снарядів).

Рашисти поцілили  у райони 24 населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

Внаслідок атаки житлового кварталу Херсона з безпілотника виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля. Вогнеборці, які врятували херсонців.

Вчора вдень окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Внаслідок атаки села Веселе до лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку. Ввечері ворог обстріляв Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 39-річна жінка та двоє дітей 12 та 13 років. За добу по області одна людина загинула, шестеро - дістали поранення, двоє з них — діти.

Теги: пожежа Костянтинівка окупанти обстріл Миколаїв водій військові автомобіль Авдіївка громада Запорізька область будинок жінка немовля магазин квартира мотоцикл населення втрати ворог наступ Лиман

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