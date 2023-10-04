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Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях
фото: detector.media

В IWMF зазначили, що Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення

На окупованій території зникла українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина. Про це повідомив Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ (IWMF).

«Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Відтоді про неї нічого не було чути. Ми надзвичайно стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію», – йдеться у повідомленні.

В IWMF зазначили, що Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення.

16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

Нагадаємо, херсонська журналістка Анжела Слободян, яка понад чотири місяці прожила в окупації і ще місяць провела в полоні, випустила фільм «Навала». В окупації жінка записувала історії, які лягли в основу її проєкту про окупований Херсон. Перше відео «Навала» розповідає історію родини з Херсонщини. Анжела знімала відео в лікарні, де спілкувалась із пораненим. Для того, щоб пройти на території лікарні вона перевдягалася у білий халат та маску. Це був величезний ризик, але він виправдав себе – Анжела записала безцінні свідчення, які лягли в основу картини.

Теги: Херсон жінка журналіст окупація

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