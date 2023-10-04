Військовий облік жінок: ТЦК розставив всі крапки над «і»

Військом розповів про усі обов'язки та заборони для жінок при постановці на облік

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін у інтерв'ю «Телеграф» розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня.

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За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Пункт 11 ст.1 зазнавав змін у переліку спеціальностей і станом на зараз обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Істомін додав, що ті жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони, можуть стати на облік за бажанням.

Військком зазначив, жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу до 31 грудня 2026 року без подання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу їх попереджатимуть, що підприємство буде зобов’язане повідомити про них до ТЦК.

За його словами, військовозобов’язаним жінкам-медикам виїзд за кордон не заборонений – такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців і посадових осіб.

Роман Істомін підкреслив, що під час мобілізації жінок на даний момент примусово до армії не призивають. Але в той самий час вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.

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Також жінки, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення – зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю чи є матір’ю трьох дітей.