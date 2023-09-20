Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться: Кабмін схвалив стратегію

Чоловіки в Україні зазвичай заробляють більше жінок

Уряд затвердив план заходів щодо боротьби з гендерним розривом в оплаті праці

Уряд України планує зрівняти зарплати чоловіків та жінок. Подолати ґендерний розрив в оплаті праці призвана Національна стратегія, яка має запрацювати до 2030 року

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Згідно з інформацією Мінекономіки, чоловіки в Україні зазвичай заробляють більше жінок. В уряді ухвалили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці – вже затверджений план заходів щодо реалізації ініціативи до 2025 року.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна приєдналася до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці та Міжнародну ініціативу «Партнерство Біарріц».

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За словами Свириденко, розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні за останні шість років скоротився на 7,4% і на сьогодні становить 18,6%. Однак цей показник значно вищий, ніж у багатьох європейських країнах.

Зазначається, що стратегія має не лише вдосконалити трудове законодавство, а й змінити світогляд громадян. Українки повинні бути впевненішими в можливості обіймати керівні посади з відповідною зарплатою, а чоловіки – поєднувати роботу з сімейними обов'язками.

Національна стратегія до 2030 року передбачає наступні кроки:

подолання гендерної дискримінації та стереотипів у суспільстві;

вдосконалення трудового законодавства про рівну оплату праці;

створення умов для поєднання професійних та сімейних обов'язків.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль розповів, яким буде підвищення зарплати у 2024 році. За його словами, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів. Мінімалка буде зростати поступово: у січні 2024 року до 7100 грн, після чого у липні 2024 року – до 8000 грн.