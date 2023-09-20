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Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться: Кабмін схвалив стратегію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться: Кабмін схвалив стратегію
Чоловіки в Україні зазвичай заробляють більше жінок
фото з відкритих джерел

Уряд затвердив план заходів щодо боротьби з гендерним розривом в оплаті праці

Уряд України планує зрівняти зарплати чоловіків та жінок. Подолати ґендерний розрив в оплаті праці призвана Національна стратегія, яка має запрацювати до 2030 року

Згідно з інформацією Мінекономіки, чоловіки в Україні зазвичай заробляють більше жінок. В уряді ухвалили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці – вже затверджений план заходів щодо реалізації ініціативи до 2025 року.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна приєдналася до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці та Міжнародну ініціативу «Партнерство Біарріц».

За словами Свириденко, розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні за останні шість років скоротився на 7,4% і на сьогодні становить 18,6%. Однак цей показник значно вищий, ніж у багатьох європейських країнах.

Зазначається, що стратегія має не лише вдосконалити трудове законодавство, а й змінити світогляд громадян. Українки повинні бути впевненішими в можливості обіймати керівні посади з відповідною зарплатою, а чоловіки – поєднувати роботу з сімейними обов'язками.

Національна стратегія до 2030 року передбачає наступні кроки:

  • подолання гендерної дискримінації та стереотипів у суспільстві;
  • вдосконалення трудового законодавства про рівну оплату праці;
  • створення умов для поєднання професійних та сімейних обов'язків.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль розповів, яким буде підвищення зарплати у 2024 році. За його словами, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів. Мінімалка буде зростати поступово: у січні 2024 року до 7100 грн, після чого у липні 2024 року – до 8000 грн.

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Теги: чоловік жінка зарплата Юлія Свириденко Мінекономіки Кабмін

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