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Зеленська закликала дерусифікувати Google та від’єднати український YouTube від СНД

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленська закликала дерусифікувати Google та від’єднати український YouTube від СНД
Зеленська зустрілася з представниками Google
фото: Офіс президента України

Зеленська закликала представників Google, у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД

Перша леді України Олена Зеленська закликала активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google. Про йшлося під час зустрічі з представниками компанії Google, які прибули до Києва, йдеться на сайті президента України.

Зокрема, Зеленська зустрілася з  віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом.

«Дякуємо за часткову дерусифікацію пошуку та просимо активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана Україна», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, Зеленська звернулася до представників Google, із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес.

«Олена Зеленська запропонувала представникам компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров’я. Вона наголосила, що під час соціологічного дослідження, проведеного до третього Саміту перших леді та джентльменів в 11 країнах, з’ясувалося, що ментальне здоров’я поряд із бідністю входить до п’ятірки викликів для всього світу, а найбільшим цей виклик є для молодих людей і підлітків», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США. РосЗМІ посилаються на два джерела на телекомунікаційному ринку.

Про відключення серверів Google також повідомив голова юридичної компанії «Ордерком» Дмитро Галушко. За його інформацією, повідомлення отримали кілька операторів зв'язку, серед них – оренбурзький провайдер «Радіозв'язок» (працює під брендом «Фокус лайф»). Лист провайдеру направила Raiden Unlimited Company (ірландська «дочка» Google), пояснивши, що сервери відключать найближчим часом у зв'язку зі змінами правової практики.

До слова, американська корпорація Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, що перебувають під санкціями США.

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Теги: Google Олена Зеленська СНД дерусифікація соцмережі

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