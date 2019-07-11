Гендиректор «Руставі 2» нецензурно відреагував на рішення Путіна щодо грузинського вина



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Гендиректор телеканалу «Руставі 2» Ніколоз Гварамія

«Ми країна чи торговельний об'єкт?» - заявив Гварамія, запропонувавши продавати грузинські товари в Україні

Гендиректор грузинського телеканалу «Руставі 2» Ніколоз Гварамія нецензурно відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна, який виступив проти введення обмежень на поставки вина і мінеральної води з Грузії.

Відеозапис його виступу опубліковано на сайті каналу.

«Плювати я хотів на «Боржомі», і на вино. Що, значить, ми повинні говорити, що Путін хороший, для того, щоб хтось міг ввозити в Росію «Боржомі», вино і «Набеглаві»? …Плювати мені», - сказав керівник «Руставі 2».

Гварамія обурився, що телеканалу «майже забороняють висловлювати думку» заради експорту вина та мінеральної води до Росії.

«Ми країна чи торговельний об'єкт?» - підкреслив він, запропонувавши продавати грузинські товари в Україні.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».

Габунію відсторонили від роботи на два місяці.

Джерело: 112 Україна