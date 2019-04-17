Гуайдо звинуватив президента Венесуели в геноциді населення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Гуайдо заявив, що «прибуття гуманітарної допомоги означає існування гуманітарної кризи»

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив адміністрацію президента Ніколаса Мадуро в геноциді населення країни.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVV, коментуючи прибуття до Каракаса літака Міжнародного комітету Червоного Хреста з вантажем гуманітарної допомоги.

«Прибуття гуманітарної допомоги означає існування гуманітарної кризи. Отже, режим визнає наявність кризи. Вони зізнаються, що спровокували геноцид, унаслідок якого 7 млн венесуельців загинули», - наголосив він.

За словами Гуайдо, гумдопомога надійшла, тому що влада «зруйнувала систему охорони здоров'я».

«Ми будемо наполягати на тому, щоб гуманітарна допомога дійшла до найбільш нужденних верств. Сподіваємося, що Червоний Хрест не проявить політичну ангажованість», - резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Джерело: ТСН