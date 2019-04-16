Червоний Хрест доставив гуманітарну допомогу у Венесуелу



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За даними ООН, майже чверть з 30 мільйонів венесуельців потребують термінової допомоги

В аеропорту Каракаса приземлився літак, на борту якого знаходяться необхідні медикаменти, а також медичні матеріали

У Венесуелу вперше доставили гуманітарну допомогу Червоного Хреста

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що в аеропорту Каракаса приземлився літак, на борту якого знаходяться необхідні медикаменти, а також медичні матеріали.

Близько тижня тому президент Венесуели Ніколас Мадуро після численних відмов повідомив про готовність прийняти гуманітарну допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста під час переговорів з главою організації Петером Маурером в Каракасі.

За даними ООН, майже чверть з 30 мільйонів венесуельців потребують термінової допомоги. Близько 3,7 мільйона жителів країни виснажені внаслідок недостатнього харчування, не менше 22 відсотків дітей до 5 років страждають від хронічного недоїдання, йдеться в одному з недавніх звітів організації.

Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.