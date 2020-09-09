Сербія готова відмовитися від навчань у Білорусі через ультиматум ЄС



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Міністр оборони Сербії Олександр Вулін

Міністр оборони поскаржився, що Сербія перебуває під «жахливим і невиправданим» тиском з боку ЄС

Європейський союз вимагає від Сербії відмовитися від спільних з Росією і Білоруссю військових навчань «Слов'янське братерство-2020». Мінськ планував провести їх на кордоні з Польщею під Брестом.

Про це заявив міністр оборони Сербії Олександр Вулін, передає espreso.rs.

За його словами, ЄС вимагав відмовитися від навчань, погрожуючи заблокувати подальшу євроінтеграцію Белграда і посилити тиск з питань Косово, Метохії та Республіки Сербської (утворення у складі Боснії і Герцеговини).

«Сербія стикається з жахливим і незаслуженим тиском з боку ЄС. Тиск, не має сенсу і не заснований на наших рішеннях і діях, є результатом істерії, яка визначає політичні рішення і напрямки великих могутніх країн», - заявив Вулін.

Він додав, що Сербія є нейтральною країною і для збереження цього статусу уряд вирішив припинити участь у міжнародних навчаннях на півроку.

«Ані зі Сходом, ані з Заходом. Нашу участь у миротворчих операціях буде спеціально розглянуто і, в разі необхідності, буде призупинено», - зазначив Вулін.

Раніше повідомлялося, що Росія, Білорусь і Сербія проведуть навчання біля кордону з Польщею. Навчання тактичної групи мають відбутися на полігоні «Брестський».

Як повідомлялося, Євросоюз запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.