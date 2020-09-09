У Мінську європейські посли намагаються запобігти арешту Світлани Алексієвич



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Світлана Алексієвич та європейські дипломати Фото: AnnLinde / Twitter

На цей час Алексієвич є останньою з семи членів президії Координаційної ради опозиції, хто ще не заарештований та не за кордоном

У столиці Білорусі Мінську посли Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії та Швеції зібралися в квартирі у Нобелівського лауреата з літератури Світлани Алексієвич, щоб не дати взяти її під варту. Фото дипломатів разом із письменницею оприлюднила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

«Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест білоруським режимом. Щаслива поділитися цим фото, щойно знятим у Мінську - зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломат Швеції», - написала Анн Лінде.

На цей час Алексієвич є останньою з семи членів президії Координаційної ради опозиції, хто ще не заарештований та не за кордоном.

Заступниця посла Литви у Білорусі Аста Андріяускене у коментарі The Insider розповіла, що у Світлани Алексієвич зібралися посли Литви, Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини та Чехії.

За її словами, першими приїхали посол Литви Андрюс Пулокас та вона - одразу після повідомлення Алексієвич, що до неї намагаються потрапити невідомі, згодом приєдналися всі решта.

«Коли ми приїхали, тут вже було багато журналістів, багато людей, пара мікроавтобусів. Ми покликали інших послів ЄС, і приїхали посли Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини, Чехії. Зараз думаємо, що робити далі», - розповіла вона.

За її словами, силовики намагалися потрапити до під’їзду, але їх не впустили.

«Світлана чітко дала зрозуміти, що вона не хоче виїздити з країни, що хоче залишитися з людьми у Білорусі, хоча у неї багато можливостей поїхати», - зазначила Аста Андріяускене.

Як вже повідомлялося, вранці 9 вересня підтвердилося затримання ще одного члена Координаційної ради Максима Знака. Світлана Алексієвич телефоном сказала журналістам, що до неї надзвонюють у двері невідомі особи.

Невдовзі на сайті білоруського ПЕН-центру з’явилася її заява, в якій письменниця наголошує, що зараз забирають «найкращих із нас», але їхні місця займуть сотні інших.