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Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну
Генеральний інспектор Бундесверу, Карстен Броєр
фото з відкритих джерел

Броєр поскаржився на те, що Бундесвер недостатньо оснащений для оборони НАТО і Німеччини

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр висловив необхідність у виправленні недоліків у підготовці німецьких Збройних сил для захисту країни та НАТО. Про це повідомляє Tagesschau.

Броєр відзначив недоліки у процесі модернізації німецьких Збройних сил для національної та союзницької оборони, вказавши на приділення значної уваги міжнародним кризам упродовж багатьох років.

«Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо оснащений для цього... Існують «структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими», – сказав Бройер.

Протягом багатьох років Бундесвер був зосереджений на врегулюванні міжнародних криз. Однак попри те, що за словами Бройера, зараз це дає свої плоди, оскільки питання альянсу і національної оборони знову виходять на перший план, він занепокоєний «нинішнім нарощуванням озброєнь Росією» і тим, як позиціонує себе російський диктатор Володимир Путін.

Він зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що «одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну».

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні,

«Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми будемо захищати себе», – відповів Бройєр.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 9 грудня, у небі над Німеччиною помітили невідомий літак, який не виходив на зв'язок із диспетчерами. Через нього за тривогою підняли німецькі винищувачі.

Теги: Німеччина війна путін літак інспектор диктатор

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