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Журналістка піймала Арестовича посеред Відня (Відео)

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Журналістка піймала Арестовича посеред Відня (Відео)
Олексій Арестович перебуває у Відні. Запевняє, що він тут лише проїздом

Арестович не сказав, коли повернеться в Україну, проте похизувався багаторічною дружбою із Залужним

«Главком» зафіксував колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича у Відні. Фігурант багатьох медійних скандалів прогулювався центром австрійської столиці. Він відповів на кілька питань кореспондентки «Главкома» Маріанни Присяжнюк, проте так і не повідомив, коли він врешті збирається повернутися з Європи до України.

За словами ексрадника глави Офісу президента Андрія Єрмака, нині він перебуває «на Заході»  у «важливих» справах. При цьому Арестович, який ще кілька тижнів тому заявляв, що балотуватиметься у парламент та на президентських виборах, сьогодні зауважив, що політика має піти на другий план, принаймні до весни.

Сьогодні ж усі зусилля мають бути спрямовані на утримання оборони на лінії фронту.

«Главком» публікує відео бліц-інтерв’ю з Олексієм Арестовичем та його повний текст.

«Ми дружимо із Залужним 29 років»

Олексію, коли повертаєтеся в Україну, що робите у Відні?

Як тільки дороблю справи на Заході.

А що у вас за справи на Заході?

Усілякі цікаві справи на користь Україні. Про це не можна поки розповідати.

То коли повертаєтеся в Україну?

Як справи закінчу.

Скандали навколо вас, як ви до цього ставитеся?

Спокійно ставлюся.

Привідкрийте таки завісу щодо ваших справ у Відні.

У Відні я проїздом між двома цікавими справами. І це такі справи, про які розповідати не можна.

Як у вас зараз складаються відносини з Марком Фейгіним, з російською опозицією?

У серпні цього року Фейгін, в ефірах з військовим експертом Юрієм Федоровим та правозахисником Володимиром Осєчкіним, торкнувся теми зникнення Арестовича з їхнього спільного шоу і заявив, що вони взяли «творчу відпустку». У той же час мережею почав розходитися скріншот допису Арестовича на Facebook, де він стверджує, що заяви Фейгіна про «творчу відпустку» це брехня, а дует розколовся через суперечки, повʼязані зокрема і з трафіком і оплатою за нього. Сам Олексій Арестович автентичність цього допису не заперечував і не підтверджував.
Журналістка піймала Арестовича посеред Відня (Відео) фото 1

З Фейгіним давно не говорив, з російською опозицією можу поговорити, якщо знадоблюся. З Гаррі Каспаровим нещодавно розмовляв про те, як Путіна перемогти, дискутували з ним

А з Іллею Пономарьовим?

З Пономаревим спілкувалися місяць тому, він мене привітав з Покровою, я йому сказав «дякую» і поставив сердечко.

А він вам теж ставить сердечка?

Авжеж.

Нещодавно, до речі, була дискусія, чому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставив (вам) сердечко під якимось дописом…

Тому що ми дружимо 29 років взагалі то. Ми з ним на «ти». Ми з одного училища.

А із Зеленським ще дружите?

Ми ніколи не дружили із Зеленським.

Які у вас прогнози короткострокові: військові, політичні?

Військові – будемо стояти в обороні на фронті, вони будуть тиснути під Авдіївкою, Куп’янськом. Там все залежатиме від подальшої допомоги від західних союзників

Ваші цікаві справи із цим якось пов’язані?

Певним чином. Гадаю у січні-лютому ці процеси дійдуть до стадії, коли вони зможуть вийти у публічну площину

А політичні короткострокові прогнози?

Я не знаю, я не вірю у Майдан-3 та інші лякалки. Я думаю, що зараз головне завдання – стиснути зуби і допомагати. Політика зараз відступає на другий план, вона повернеться навесні, мені здається, по-справжньому.

***

Нагадаємо, у січні 2023 року Олексій Арестович був змушений написати заяву про звільненя з посади позаштатного радника голови Офісу президента у результаті гучного скандалу.

Його хронологія була такою. Арестович 14 січня, у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

На думку Арестовича, допущена помилка не відповідала хвилі критики у його бік.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти і масово розтиражували у ЗМІ.

У той же час українців розізлила заява радника: сотні користувачів повідомили, що обурені словами Арестовича. А його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Арестович обіймав посаду позаштатного радника глави Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.

Із 28 жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ щодо Донбасу.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»

Теги: Олексій Арестович війна політика

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