Пентагон повідомив, чому Остін поїхав до України

Переговори включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час свого візиту до України проведе в Києві переговори з українським керівництвом на високому рівні. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу Вашингтона Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба Пентагона.

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«Обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною. Переговори також включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту держави від майбутніх російських загроз», – йдеться в повідомленні.

Очільник Пентагону підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, яка необхідна для захисту від російської агресії. А також обговорить довгострокове бачення майбутнього ЗСУ.

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Пізніше цього тижня Остін віртуально з Пентагона проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь у зустрічі візьмуть представники близько 50 країн.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.