Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пентагон повідомив, чому Остін поїхав до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон повідомив, чому Остін поїхав до України
Ллойд Остін приїхав обговорити зміцнення стратегічного партнерства між США та Україною
фото: Ллойд Остін/Twitter

Переговори включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час свого візиту до України проведе в Києві переговори з українським керівництвом на високому рівні. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу Вашингтона Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба Пентагона.

«Обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною. Переговори також включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту держави від майбутніх російських загроз», – йдеться в повідомленні.

Очільник Пентагону підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, яка необхідна для захисту від російської агресії. А також обговорить довгострокове бачення майбутнього ЗСУ.

Пізніше цього тижня Остін віртуально з Пентагона проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь у зустрічі візьмуть представники близько 50 країн.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Пентагон війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Києва прибув глава Пентагона
До Києва прибув глава Пентагона
Сьогодні, 09:36
Винищувач F-16
Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16
18 листопада, 13:34
Пілоти проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування
Пентагон: українські пілоти вже тренуються на F-16 у США
17 листопада, 13:31

Політика

Пентагон повідомив, чому Остін поїхав до України
Пентагон повідомив, чому Остін поїхав до України
Зеленський зробив прогноз щодо тривалості війни
Зеленський зробив прогноз щодо тривалості війни
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
Німецький депутат вигадав, як стимулювати працювати біженців з України
Німецький депутат вигадав, як стимулювати працювати біженців з України
Уряд зобов'язав посадовців спілкуватися доступною мовою: що це значить
Уряд зобов'язав посадовців спілкуватися доступною мовою: що це значить
Порошенко у Галіфаксі звернувся до союзників (відео)
Порошенко у Галіфаксі звернувся до союзників (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
43K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
43K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
41K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
14K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
13K
Які неприємності чекають на Україну без грошей США

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua