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Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Захист для біженців продовжено до кінця березня 2025 року
фото з відкритих джерел

Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці

Нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року. Про це повідомляє Радіо Прага.

1 грудня чеський парламент ухвалив законопроєкт «lex Ukraine six». Його розгляне Сенат, після чого документ має підписати президент.

«Основна мета пропозиції – створити механізм продовження захисту до кінця березня 2025 року, що є загальноєвропейським рішенням, на яке ми реагуємо в нашій правовій системі», – заявив на пленарному засіданні міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Зазначається, що депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист.

Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці. Для його продовження, згідно з законопроєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року.

При цьому необхідно забронювати дату для особистого візиту до МВС. Там видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для отримання наклейки необхідно з'явитися до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

Як повідомлялося, у Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.

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Теги: біженці українці Чехія війна

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