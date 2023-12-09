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Німеччина через невідомий літак підняла в небо винищувачі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німеччина через невідомий літак підняла в небо винищувачі
Винищувачі максимально наблизилися до літака з Литви і встановили з його пілотом зоровий контакт
фото з відкритих джерел

Жителі Баварії та Тюрінгії, над якими відбувалася повітряна операція, масово дзвонили в поліцію

У ніч проти суботи, 9 грудня, у небі над Німеччиною помітили невідомий літак, який не виходив на зв'язок із диспетчерами. Через нього за тривогою підняли німецькі винищувачі. Про це повідомляє Bild.

Непізнаний літак увійшов у повітряний простір Німеччини з Литви.

По тривозі було піднято два надзвукові винищувачі Eurofighter тактичної ескадрильї люфтваффе в Нойбурзі-на-Дунаї. Вони пролетіли в небі над Баварією і Тюрінгією, щоб перехопити літак-порушник.

За даними військово-повітряних сил Німеччини, винищувачі максимально наблизилися до літака з Литви і встановили з його пілотом зоровий контакт. Той пояснив, що сталася втрата зв'язку. Він змінив курс, винищувачі супроводили його до повітряного простору Польщі.

Видання зазначає, що жителі Баварії та Тюрінгії, над якими відбувалася повітряна операція, масово дзвонили в поліцію, повідомляючи про гуркіт у небі та тремтяче скло у вікнах. При цьому один із жителів регіону поскаржився, що через різкий шум розлив пиво.

Раніше американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower. 

Теги: літак порушник Німеччина

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