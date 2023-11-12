Reuters: Коаліція Шольца готова подвоїти військову допомогу Україні
Якщо парламент підтримає збільшення допомоги, оборонні витрати Німеччини збільшаться до 2,1% від цільового показника ВВП
Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалила подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро. Про це пише Reuters.
За даними джерела видання, у разі схвалення парламентом, де більшість належить партії Шольца, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.
Також джерело стверджує, що законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії «зелених» домовилися про збільшення видатків під час переговорів про проєкт федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу (нижньої палати парламенту), яке пройде в четвер, 16 листопада.
При цьому представник міноборони Німеччини заявив, що комітет Бундестагу ще не завершив переговори, і відмовився від подальших коментарів.
Німецька газета Bild також повідомила, що комітет має затвердити додаткові 4 мільярди євро.
«Подвоєння військових витрат – це правильно і важливо», – цитує видання члена парламенту Андреаса Шварца, який відповідає за військовий бюджет соціал-демократичної партії Німеччини.
За його словами, цей крок підтвердить обіцянку Бепліна надати Києву необхідні кошти.
Нагадаємо, що влада Німеччини планує зменшити фінансову підтримку українських біженців. З початком наступного року допомога для них буде скорочена.
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