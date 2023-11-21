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Росія знайшла, як позбутись 2,5 млн тонн пшениці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія знайшла, як позбутись 2,5 млн тонн пшениці
Путін вирішив продати частину зерна до Алжиру
фото із відкритих джерел

Росіяни заявили, що «зернова дипломатія» Росії має успіхи

Алжир може імпортувати з Росії цього сезону до 2,5 млн тонн пшениці. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на слова голови правління Спілки експортерів зерна Едуарда Зерніна.

«Алжир – один із найбільших імпортерів зерна у світі та важливий ринок збуту для російської пшениці, обсяги постачання якої зростають сезон до сезону. З початку поточного сезону (з 1 липня 2023 року – «Главком») ми вже поставили понад 1,3 млн тонн, тоді як роком раніше лише 340 тис. тонн», – заявив Зернін.

За підсумками сезону (закінчується 30 червня 2024 року – «Главком») експорт може становити 2,5 млн тонн: «…загалом може бути й більше, з урахуванням фуражних культур». Як вважає Зернін, такий прогрес пояснюється прямими діловими контактами, встановленими у рамках ініціатив «зернової дипломатії», що проводиться відомствами країни-агресора.

«Під час поточної бізнес-місії російські експортери отримали можливість обговорити розширення постачання пшениці та фуражних культур до Алжиру, а також подати документи, необхідні для державної акредитації як постачальників».

За даними аналітиків, ​​у 2022 календарному році країна Путіна експортувала до Алжиру 1,3 млн тонн пшениці на 408 млн доларів, приріст у вартісному вираженні був більшим у чотири рази.

Нагадаємо, Росія жаліється на «приховані санкції», які нібито заважають країні експортувати зерно. Відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці. Про це повідомляє Reuters. 

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими постачаннями в Африку після того, як Москва в липні вийшла із зернової угоди, що забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду та атакуючи сховища в ході військової ескалації.

До слова, Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін на пресконференції у Сочі закликав ООН «провести роботу» з Україною, аби вона гарантувала безпеку для цивільних суден та кораблів забезпечення «зернового коридору». Як відомо, Росія залучала до забезпечення безпеки «зернового коридору» кораблі Чорноморського флоту.

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Теги: росія санкції експорт путін бізнес ринок арешт зерно документи президент дипломатія перевезення Москва

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