Росіяни заявили, що «зернова дипломатія» Росії має успіхи

Алжир може імпортувати з Росії цього сезону до 2,5 млн тонн пшениці. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на слова голови правління Спілки експортерів зерна Едуарда Зерніна.

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«Алжир – один із найбільших імпортерів зерна у світі та важливий ринок збуту для російської пшениці, обсяги постачання якої зростають сезон до сезону. З початку поточного сезону (з 1 липня 2023 року – «Главком») ми вже поставили понад 1,3 млн тонн, тоді як роком раніше лише 340 тис. тонн», – заявив Зернін.

За підсумками сезону (закінчується 30 червня 2024 року – «Главком») експорт може становити 2,5 млн тонн: «…загалом може бути й більше, з урахуванням фуражних культур». Як вважає Зернін, такий прогрес пояснюється прямими діловими контактами, встановленими у рамках ініціатив «зернової дипломатії», що проводиться відомствами країни-агресора.

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«Під час поточної бізнес-місії російські експортери отримали можливість обговорити розширення постачання пшениці та фуражних культур до Алжиру, а також подати документи, необхідні для державної акредитації як постачальників».

За даними аналітиків, ​​у 2022 календарному році країна Путіна експортувала до Алжиру 1,3 млн тонн пшениці на 408 млн доларів, приріст у вартісному вираженні був більшим у чотири рази.

Нагадаємо, Росія жаліється на «приховані санкції», які нібито заважають країні експортувати зерно. Відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці. Про це повідомляє Reuters.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими постачаннями в Африку після того, як Москва в липні вийшла із зернової угоди, що забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду та атакуючи сховища в ході військової ескалації.

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До слова, Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін на пресконференції у Сочі закликав ООН «провести роботу» з Україною, аби вона гарантувала безпеку для цивільних суден та кораблів забезпечення «зернового коридору». Як відомо, Росія залучала до забезпечення безпеки «зернового коридору» кораблі Чорноморського флоту.