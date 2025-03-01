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Знаменита акторка присвятила церемонію кінопремії «Сезар» Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Знаменита акторка присвятила церемонію кінопремії «Сезар» Україні
Французька зірка виступила із брошкою у вигляді прапора України
фото: Reuters

Катрін Деньов підкреслила свою підтримку символічною прикрасою

Акторка Катрін Деньов, яку у Франції називають «королевою французького кіно», присвятила ювілейну 50-ту церемонію нагородження кінопремії «Сезар» Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro

Акторка виступила із брошкою у вигляді прапора України на лацкані її піджака, а наприкінці промови сказала: «Я оголошую 50-ту церемонію вручення премії Сезар відкритою і присвячую її Україні». Зал відреагував оплесками.

Виступ Деньов відбувся за кілька годин після публічної сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Зауважимо, що Катрін Деньов не вперше публічно висловлює підтримку України. Раніше «Главком» повідомляв, що у 2013 році акторка прочитала вірш Лесі Українки «Надія» на відкритті Каннського кінофестивалю.

Також «Главком» писав, що у 2023-му, у першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки. Дехто з них виголошував свою промову українською. Серед цих знаменитостей була і Катрін Деньов.

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Теги: Франція Україна премія акторка

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