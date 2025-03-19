У Голлівуді актори закликають до обмежень для штучного інтелекту

Сотні акторів та працівників Голлівуду підписали відкритий лист із закликом до уряду не послаблювати закони про авторське право на штучний інтелект

Голлівудські актори, режисери та інші працівники творчої індустрії наполягають на ослабленні правил штучного інтелекту (ШІ), проте сотні інсайдерів підписали відкритий лист, щоби не допустити цього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За інформацією джерела, понад 420 працівників індустрії розваг у Голлівуді підписали відкритий лист, який закликає уряд підтримувати закони про авторське право, які застосовуються до ШІ. Групу очолює актриса Наташа Ліон, а також туди входять Бен Стіллер, Бетт Мідлер, Обрі Плаза, Ава ДюВерней, Пол Саймон, Марк Руффало та багато інших.

У листі наголошується, що нещодавно компанії OpenAI та Google рекомендували уряду зняти «всі правові заходи захисту та існуючі обмеження, пов'язані із захистом законодавства про авторське право для навчання штучному інтелекту». Група акторів Голлівуду вважає, що послаблення таких норм буде проводитись за рахунок творчих індустрій. Деякі артисти також побоювалися, що поява ШІ у кіно підірве їхню роботу.

Нагадаємо, мінфін Туреччини задіяв штучний інтелект, щоб знайти астрологів, нумерологів та інших подібних фахівців, які не сплачують податки.

Італійська газета Il Foglio заявила, що першою у світі опублікувала номер, повністю підготовлений штучним інтелектом. За словами редактора Il Foglio Клаудіо Чераса, ініціатива є частиною журналістського експерименту, який має на меті показати вплив технології ШІ «на наш спосіб роботи і наші дні». Чераса зауважив, що участь журналістів у створенні видання обмежувалась постановкою запитань штучному інтелекту і читанням відповідей.