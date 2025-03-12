Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Віра Ферміга виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута»

Американська акторка та співачка українського походження Віра Ферміга виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута» під час свого концерту в Нью-Йорку. Про це повідомив фронтмен Gogol Bordello Євген Гудзь у спільному дописі в Instagram з гуртом Віри Ферміги The Yagas, інформує «Главком».

«Для всіх нас, хто з дитинства пов’язаний з українською культурою, ця класична українська пісня 70-х завжди дарує заряд піднесеного настрою. Її нова, посилена версія є прямим відображенням нашого часу. Нехай вона знову надихає!», – написав Євген Гудзь.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CasaGogolrecordsNYC/Eugene Hutz (@eugene_hutz)

Зауважимо, Віра Ферміга є донькою українських емігрантів. Її батько Михайло Фарміґа був комп’ютерним аналітиком, а мати Любомира Фарміґа працювала вчителькою. Найбільш відома за роллю дослідниці паранормальних явищ Лоррейн Воррен у фільмах «Закляття» (2013), «Закляття 2» (2016), «Анабель 3» (2019) та «Закляття 3: За велінням диявола» (2021).

Червона рута – одна з найвідоміших українських пісень у світі. Володимир Івасюк написав її в 1970 році.

Раніше американська актриса і співачка українського походження Віра Фарміга під час свого концерту у США увімкнула звук повітряної тривоги. Артистка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм фрагментом виступу на концерті у Рок Академії у Нью-Йорку.

Також у лютому 2022 року Віра Фарміга прочитала вірш Василя Симоненка «Люди – прекрасні» і виклала відео в Instagram.