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Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Віра Фарміга заспівала «Червону руту»
фото: verafarmiga/Instagram

Віра Ферміга виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута»

Американська акторка та співачка українського походження Віра Ферміга виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута» під час свого концерту в Нью-Йорку. Про це повідомив фронтмен Gogol Bordello Євген Гудзь у спільному дописі в Instagram з гуртом Віри Ферміги The Yagas, інформує «Главком».

«Для всіх нас, хто з дитинства пов’язаний з українською культурою, ця класична українська пісня 70-х завжди дарує заряд піднесеного настрою. Її нова, посилена версія є прямим відображенням нашого часу. Нехай вона знову надихає!», – написав Євген Гудзь.

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Допис, поширений CasaGogolrecordsNYC/Eugene Hutz (@eugene_hutz)

Зауважимо, Віра Ферміга є донькою українських емігрантів. Її батько Михайло Фарміґа був комп’ютерним аналітиком, а мати Любомира Фарміґа працювала вчителькою. Найбільш відома за роллю дослідниці паранормальних явищ Лоррейн Воррен у фільмах «Закляття» (2013), «Закляття 2» (2016), «Анабель 3» (2019) та «Закляття 3: За велінням диявола» (2021). 

Червона рута – одна з найвідоміших українських пісень у світі. Володимир Івасюк написав її в 1970 році.

Раніше американська актриса і співачка українського походження Віра Фарміга під час свого концерту у США увімкнула звук повітряної тривоги. Артистка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм фрагментом виступу на концерті у Рок Академії у Нью-Йорку.

Також у лютому 2022 року Віра Фарміга прочитала вірш Василя Симоненка «Люди – прекрасні» і виклала відео в Instagram.

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Теги: акторка голлівудський актор Україна концерт Нью-Йорк пісня

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