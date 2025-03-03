Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бен Стіллер застряг під сценою під час вручення нагороди на Оскар 2025
фото із відкритих джерел

У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар», яка не обійшлась без поцілунків зірок та цікавих подій

У театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі завершилася 97-а церемонія нагородження премії «Оскар». Хоча цього разу премія видалась менш скандальною, ніж зазвичай, без курйозів не обійшлось. Про це пише «Главком».

Адам Сендлер без штанів

Актор і режисер Адам Сендлер відзначився на церемонії, коли з'явився в залі у розслабленому образі – у блакитній спортивній кофті із капюшоном і шортах. На очікуване питання ведучого Адам Сендлер відповів: «Ніхто не помічав, доки ти не спитав. У мене ввечері баскетбол у Парку ветеранів», – відповів Сендлер. «Ласкаво просимо приєднатися до мене на гру в баскетбол!», – додав він.

Потім він побіг до Тімоті Шаламе, який з'явився на премію в лимонному костюмі і став трясти актора: «Шалуміше! Він у моїй команді!», – закричав Сендлер. Потім він поцілував актора в голову.

Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025 фото 1
Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025 фото 2

Раптовий поцілунок

На червоній доріжці не обійшлося без подій – акторка Голлі Беррі пристрасно поцілувала Едріана Броуді в губи просто на очах його дівчини. Голлівудські колеги зустрілися на червоній доріжці і несподівано для всіх присутніх повторили цей «оскарівський» поцілунок, який вперше показали у театрі «Долбі» 2003 року.

Тоді, 22 роки тому, Броуді піднявся на сцену, щоб здобути свій перший «Оскар» – за найпотужніший фільм «Піаніст». До речі, до сьогоднішнього дня Едріан залишається наймолодшим переможцем у номінації «Найкращий актор» – тоді йому було 29 років. Супутниця Едріана Броуді Джорджіна Чапман себе не стримувала – і сміялася разом із натовпом голлівудських зірок, які стали глядачами цього акторського поцілунку.

Бен Стіллер застряг у підлозі

Коли актор і режисер Бен Стіллер піднімався на сцену з люка в підлозі, щоб оголосити переможця у номінації «Найкраща робота режисера-постановника», він застряг. На поверхні з'явилася лише його голова. Потім йому довелося вилізти з ями на сцену, виголошуючи свою промову про те, наскільки важливі такі речі, як декорації, і іронія його промови була як ніколи доречною.

Хробак із «Дюни» зіграв на арфі

У перерві між оголошенням переможців людина у костюмі хробака з «Дюни» зіграла на арфі.

Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025 фото 3

Сам фільм був номінований у категоріях «Найкращий звук» та «Найкраща робота режисера-постановника», «Найкраща операторська робота» та «Найкращі візуальні ефекти». 

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі на церемонії недноразово згадали й про Україну, а деякі зірки публічно підтримали нашу країну. Переможець премії «Оскар» за сценарій для фільму «Конклав» Пітер Страуган одягнув синьо-жовту стрічку на 97-тій церемонії вручення премії. Американська акторка Деріл Ганна, зірка фільму «Убити Білла», вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж» прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші». 

Ознайомитися з усіма володарями премії «Оскар»-2025 можна  у матеріалі «Главкома»

Теги: кіно актор премія Бен Стіллер голлівудський актор акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28-річний Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного хлопця Івана у короткометражному фільмі «Камінь, ножиці, папір»
«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA Культурний фронт
18 лютого, 20:00
У департаменті зауважили, що окрім акторів, які просять відсторонити або звільнити режисера, до департаменту також звернулися працівники, які підтримують Білоуса
КМДА займається питанням відсторонення режисера Білоуса з Молодого театру
4 лютого, 10:54
Штаб-квартира ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, може залишитись порожньою
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
5 лютого, 09:18
Українські учасники вперше виборюють медалі з баскетболу на кріслах колісних
Ігри Нескорених 2025. Що відомо про перших медалістів з України
10 лютого, 20:48
У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності та розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я
У Миколаєві після удару РФ повністю зруйновано електрогенерацію
16 лютого, 21:20
«То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті»
«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
19 лютого, 12:14
У виставі «Сойка» грають заслужена артистка України Марина Андрощук та актор Ігор Іванов
«Сойка» заспівала по-новому. Театр «Актор» представив психоделічну версію новели Франка
25 лютого, 16:48
На Пентагон очікують перевірки
Пентагон надасть Маску «особливий доступ» до своїх систем
21 лютого, 09:03
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці
28 лютого, 08:52

Курйоз

Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025
Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025
У Лубнах стався конфуз із назвою вулиці. Підрядник «забув», як звали Чорновола
У Лубнах стався конфуз із назвою вулиці. Підрядник «забув», як звали Чорновола
У Польщі жінка викликала швидку пам’ятнику
У Польщі жінка викликала швидку пам’ятнику
Американець став власником найбільшої колекції цегли у світі
Американець став власником найбільшої колекції цегли у світі
Встиг без заторів: у Індії студент прилетів на іспит паропланом
Встиг без заторів: у Індії студент прилетів на іспит паропланом
У Таїланді турист на таксі поїхав «не туди» через мовний бар’єр
У Таїланді турист на таксі поїхав «не туди» через мовний бар’єр

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
24K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
6527
Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)
3649
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
3108
Український FPV-дрон знищив російську авіабомбу (відео)

Новини

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua