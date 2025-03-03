Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025

Бен Стіллер застряг під сценою під час вручення нагороди на Оскар 2025

У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар», яка не обійшлась без поцілунків зірок та цікавих подій

У театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі завершилася 97-а церемонія нагородження премії «Оскар». Хоча цього разу премія видалась менш скандальною, ніж зазвичай, без курйозів не обійшлось. Про це пише «Главком».

Адам Сендлер без штанів

Актор і режисер Адам Сендлер відзначився на церемонії, коли з'явився в залі у розслабленому образі – у блакитній спортивній кофті із капюшоном і шортах. На очікуване питання ведучого Адам Сендлер відповів: «Ніхто не помічав, доки ти не спитав. У мене ввечері баскетбол у Парку ветеранів», – відповів Сендлер. «Ласкаво просимо приєднатися до мене на гру в баскетбол!», – додав він.

Потім він побіг до Тімоті Шаламе, який з'явився на премію в лимонному костюмі і став трясти актора: «Шалуміше! Він у моїй команді!», – закричав Сендлер. Потім він поцілував актора в голову.

Раптовий поцілунок

На червоній доріжці не обійшлося без подій – акторка Голлі Беррі пристрасно поцілувала Едріана Броуді в губи просто на очах його дівчини. Голлівудські колеги зустрілися на червоній доріжці і несподівано для всіх присутніх повторили цей «оскарівський» поцілунок, який вперше показали у театрі «Долбі» 2003 року.

Тоді, 22 роки тому, Броуді піднявся на сцену, щоб здобути свій перший «Оскар» – за найпотужніший фільм «Піаніст». До речі, до сьогоднішнього дня Едріан залишається наймолодшим переможцем у номінації «Найкращий актор» – тоді йому було 29 років. Супутниця Едріана Броуді Джорджіна Чапман себе не стримувала – і сміялася разом із натовпом голлівудських зірок, які стали глядачами цього акторського поцілунку.

Бен Стіллер застряг у підлозі

Коли актор і режисер Бен Стіллер піднімався на сцену з люка в підлозі, щоб оголосити переможця у номінації «Найкраща робота режисера-постановника», він застряг. На поверхні з'явилася лише його голова. Потім йому довелося вилізти з ями на сцену, виголошуючи свою промову про те, наскільки важливі такі речі, як декорації, і іронія його промови була як ніколи доречною.

Хробак із «Дюни» зіграв на арфі

У перерві між оголошенням переможців людина у костюмі хробака з «Дюни» зіграла на арфі.

Сам фільм був номінований у категоріях «Найкращий звук» та «Найкраща робота режисера-постановника», «Найкраща операторська робота» та «Найкращі візуальні ефекти».

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі на церемонії недноразово згадали й про Україну, а деякі зірки публічно підтримали нашу країну. Переможець премії «Оскар» за сценарій для фільму «Конклав» Пітер Страуган одягнув синьо-жовту стрічку на 97-тій церемонії вручення премії. Американська акторка Деріл Ганна, зірка фільму «Убити Білла», вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж» прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші».

Ознайомитися з усіма володарями премії «Оскар»-2025 можна у матеріалі «Главкома»