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«Грыжи, колени, полуслепой». Промова офіцера РФ перед вояками насмішила мережу (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Грыжи, колени, полуслепой». Промова офіцера РФ перед вояками насмішила мережу (відео) 
У РФ мобілізують всіх, кого встигнуть зловити, і посилають на фронт 
фото з відкритих джерел

Новоспечених вояків кидають на передову не придивляючись на стан здоров'я

У державі-агресорці РФ триває мобілізація, оголошена кремлівським диктатором Володимиром Путіним 21 вересня. Попри заяви влади, вояків набирають не серед досвідчених, а як пощастить і не особливо приглядаючись до майбутнього гарматного м'яса. Тож ентузіазму серед мобілізованих росіян із приводу перспективи йти на війну стає все менше. Зокрема, на відео, яке оприлюднив журналіст Юрій Бутусов, офіцер росармії розказує, що має букет проблем зі здоров'ям, однак його «висмикнули з відпустки і призначили командувати полком, який я навіть не формував».

За словами офіцера, хвороби та травми, такі як грижі, пластини в голові тощо, не є причиною не служити.

«Я не знаю, чи з вами піду на завдання. Нічого не знаю... Чим будемо забезпечені – теж не знаю... У мене теж грижі, коліна, напівсліпий... Живу на пігулках і на блокадах», – «мотивуюче» виступав офіцера перед мобілізованими.  

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: хвороби мобілізація журналіст відео

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