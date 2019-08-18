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    У світі

    ІДІЛ узяла відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі

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    ІДІЛ узяла відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі

    Атаку здійснив боєць ІДІЛ із Пакистану

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за смертельний вибух, який прогримів на весіллі в Кабулі і в результаті якого загинули понад 60 людей і більше 180-ти зазнали поранень», – ідеться у повідомленні.

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    В оприлюдненій у Мережі заяві терористів сказано, що атаку здійснив їхній боєць із Пакистану.

    Загалом, «Ісламська держава» часто бере на себе відповідальність за напади на хазарську етнічну меншину в Афганістані.

    Тим часом, афганські чиновники вже заявляють про щонайменше 200 поранених унаслідок цього теракту.

    Як повідомлялося, у результаті підриву терориста-смертника на весіллі в столиці Афганістану загинули щонайменше 63 людини.

    Нагадаємо, в Афганістані в неділю через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 мирних мешканців.

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