ІДІЛ узяла відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі



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Атаку здійснив боєць ІДІЛ із Пакистану

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі.

Про це повідомляє The Guardian.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за смертельний вибух, який прогримів на весіллі в Кабулі і в результаті якого загинули понад 60 людей і більше 180-ти зазнали поранень», – ідеться у повідомленні.

В оприлюдненій у Мережі заяві терористів сказано, що атаку здійснив їхній боєць із Пакистану.

Загалом, «Ісламська держава» часто бере на себе відповідальність за напади на хазарську етнічну меншину в Афганістані.

Тим часом, афганські чиновники вже заявляють про щонайменше 200 поранених унаслідок цього теракту.

Як повідомлялося, у результаті підриву терориста-смертника на весіллі в столиці Афганістану загинули щонайменше 63 людини.

Нагадаємо, в Афганістані в неділю через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 мирних мешканців.