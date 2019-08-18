Прем’єр-міністр Афганістану засудив теракт в Кабулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла

Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку року

Прем’єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла засудив теракт, що стався в суботу на весіллі в Кабулі і спричинив загибель 63 осіб.

Про це він заявив у неділю в своєму Twitter, передає УНН.

«Я рішуче засуджую терористичну атаку, здійснену на весіллі минулої ночі. Це мерзенний напад, безсумнівно, є злочином проти людяності. Висловлюю глибоке співчуття сім’ям жертв. Нехай загиблі спочивають з миром», – написав Абдулла.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 63, а також постраждали 180 людини.

Агентство Reuters повідомляло, що рух «Талібан» заявило про непричетність до теракту.

Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. Однак, як зазначає агентство dpa, Кабул зазвичай занижує офіційні дані про жертви терактів.