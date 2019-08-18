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    У світі

    В Афганістані через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 людей

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    В Афганістані через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 людей

    За попередніми даними загнуло дев’ять цивільних осіб

    В Афганістані в неділю через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 мирних мешканців.

    Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

    Місцева поліція підтвердила, що в неділю в провінції Балх на півночі Афганістану стався підрив мікроавтобуса.

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    «Щонайменше дев’ять цивільних осіб загнуло», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у Кабулі терорист-смертник підірвав себе на весіллі. На святкуванні було більше тисячі гостей. МВС Афганістану підкреслює, що поки неясно, що стало причиною вибуху. Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. 

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