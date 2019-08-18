У Кабулі терорист-смертник підірвав себе на весіллі: 20 поранених
Вибух стався неподалік сцени, де були музиканти
Щонайменше 20 людей отримали поранення в результаті вибуху, який стався під час весільної церемонії в столиці Афганістану.
Про це повідомляє інформагентство АР.
Офіційних даних про загиблих і постраждалих поки немає. Відомо, що на святкуванні було понад тисячу гостей.
«Є побоювання, що це може бути найбільш смертоносним нападом у Кабулі в цьому році», — йдеться в повідомленні.
У свою чергу афганські ЗМІ повідомляють про десятки загиблих і госпіталізованих, офіційних даних поки немає, але відомо, що на святкуванні було більше тисячі гостей. МВС Афганістану підкреслює, що поки неясно, що стало причиною вибуху.
«Вибух стався неподалік сцени, де були музиканти і всі молоді люди, діти та всі люди, які там були, були вбиті», -розповів свідок.
Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. Однак, як зазначає агентство dpa, Кабул зазвичай занижує офіційні дані про жертви терактів.