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    Економіка та фінанси

    У Німеччині вирішили створити фонд для обходу санкцій щодо «Північного потоку-2»

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    Фонд&nbsp;допоможе німецьким компаніям обійти американські санкції - У Німеччині вирішили створити фонд для обходу санкцій щодо «Північного потоку-2»
    Фонд допоможе німецьким компаніям обійти американські санкції

    Фонд розглядає ідею покупки компонентів і обладнання, необхідних для завершення будівництва газопроводу

    Парламент німецької федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія вирішив створити фонд на захист проєкту «Північний потік-2». За цю ініціативу проголосувала переважна більшість депутатів в ході обговорення, повідомляє Zeit Online.

    За словами прем’єр-міністра землі Мануели Швезіг, в першу чергу фонд повинен буде просувати проєкти, що сприяють захисту навколишнього середовища і клімату. Однак у нього також буде можливість брати участь в завершенні будівництва газопроводу, яку зможуть використовувати зацікавлені особи в залежності від того, чи продовжать США використовувати інструмент санкцій проти європейських компаній. Так, фонд розглядає ідею покупки компонентів і обладнання, необхідних для завершення будівництва газопроводу.

    Таким чином він допоможе німецьким компаніям обійти американські санкції. Передбачається, що учасники проєкту будуть взаємодіяти один з одним через цю структуру, що в теорії захистить їх від обмежувальних заходів.

    Почесним головою фонду повинен стати колишній прем’єр-міністр Мекленбург – Передня Померанія Ервін Зеллерінг.

    Газопровід з Росії до Німеччини повинні були завершити ще в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США. У зв’язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі проєкту перенеслися на невизначений час.

    Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

    Нагадаємо, російський корабель-трубоукладач повернувся у зону будівництва «Північного потоку-2».

    Теги: США санкції Північний потік-2 парламент
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