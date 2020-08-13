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    Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди

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    США виступили посередниками в укладанні мирної угоди між Ізраїлем та ОАЕ&nbsp; - Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди
    США виступили посередниками в укладанні мирної угоди між Ізраїлем та ОАЕ 

    Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки

    Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягають історичної угоди, яка нормалізує відносини між країнами.

    Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

    У спільній заяві Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і наслідного принца Абу-Дабі Мохаммада бін Заїда йдеться, що вони сподіваються, що «історичний прорив буде сприяти миру на Близькому Сході».

    В результаті, додали вони, Ізраїль призупинить свої плани з анексії значної частини Західного берега.

    Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки. Однак загальні побоювання з приводу регіонального впливу Ірану призвели до неофіційних контактів між ними. 

    У відповідь на заяву президента Трампа Нетаньягу написав у Твіттері: «Історичний день». Посол ОАЕ в США Юсеф Аль Отайба назвав це «перемогою для дипломатії і для регіону». «Це значний прогрес в арабо-ізраїльських відносинах, який знижує напруженість і створює нову енергію для позитивних змін», - додав він. 

    Ця подія - лише третя ізраїльсько-арабська мирна угода від моменту проголошення незалежності Ізраїлю 1948 року. Єгипет підписав угоду 1979 року, а Йорданія - 1994-го.

    США Ізраїль Дональд Трамп ОАЕ
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