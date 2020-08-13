Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди



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США виступили посередниками в укладанні мирної угоди між Ізраїлем та ОАЕ

Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягають історичної угоди, яка нормалізує відносини між країнами.

Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

У спільній заяві Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і наслідного принца Абу-Дабі Мохаммада бін Заїда йдеться, що вони сподіваються, що «історичний прорив буде сприяти миру на Близькому Сході».

В результаті, додали вони, Ізраїль призупинить свої плани з анексії значної частини Західного берега.

Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки. Однак загальні побоювання з приводу регіонального впливу Ірану призвели до неофіційних контактів між ними.

У відповідь на заяву президента Трампа Нетаньягу написав у Твіттері: «Історичний день». Посол ОАЕ в США Юсеф Аль Отайба назвав це «перемогою для дипломатії і для регіону». «Це значний прогрес в арабо-ізраїльських відносинах, який знижує напруженість і створює нову енергію для позитивних змін», - додав він.

Ця подія - лише третя ізраїльсько-арабська мирна угода від моменту проголошення незалежності Ізраїлю 1948 року. Єгипет підписав угоду 1979 року, а Йорданія - 1994-го.