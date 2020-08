Ізраїль та Арабські Емірати досягли історичної угоди

Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягають історичної угоди, яка нормалізує відносини між країнами.

Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd