Вперше в історії літак із Ізраїлю прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів



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США виступили посередником у нормалізації ізраїльсько-еміратських відносин

На борту літака, який вирушив зі столиці Ізраїлю до столиці Об’єднаних Арабських Емірати, перебували ізраїльська й американська делегації

У понеділок, 31 серпня, відбувся перший в історії рейс LY971 «Тель-Авів – Абу-Дабі», який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомляє Al-Jazeera.

Зазначається, що ОАЕ – третя арабська держава, яка погодилася формально визнати Ізраїль.

На борту літака, який вирушив зі столиці Ізраїлю до столиці Об’єднаних Арабських Емірати, перебували ізраїльська й американська делегації. США виступили посередником у нормалізації ізраїльсько-еміратських відносин.

Унікальність рейсу полягає і в тому, що дозвіл на нього дала Саудівська Аравія – яка, на відміну від Еміратів, Ізраїль не визнає. Рейс LY971 пролетів над саудівським повітряним простором.

Перший в історії Ізраїлю державний візит до ОАЕ має завершитися визначенням дати, коли обидві країни офіційно підпишуть угоду про нормалізацію відносин у Вашингтоні. Це може статися вже у вересні, зазначає Al-Jazeera.