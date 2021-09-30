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    Італія готується до послаблення карантину

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    Італія послабить обмеження на масові заходи для власників Covid-паспортів - Італія готується до послаблення карантину
    Італія послабить обмеження на масові заходи для власників Covid-паспортів
    фото з відкритих джерел

    У країні переважна більшість населення вакцинована від коронавірусу

    Уряд Італії готується послабити карантинні заходи для вакцинованих. У країні майже 80% жителів отримали щеплення від коронавірусу, повідомляє The Local.

    Науково-консультативна група при уряді Італії дала зелене світло планам щодо збільшення максимально допустимої місткості стадіонів, кінотеатрів і театрів – за умови, що кожен в натовпі зможе пред'явити сертифікат здоров'я або зелений пропуск.

    Спортивні стадіони зможуть продавати квитки до 75% від своєї повної місткості, в той час, як кінотеатрам і театрам буде дозволено до 80%. Для музеїв обмежень по місткості не буде, хоча правила соціального дистанціювання залишаться в силі.

    Найближчими днями Міністерство охорони здоров'я має зробити заяву про будь-які зміни обмежень, які відбудуться в жовтні, причому одним з ключових факторів, які відомство буде враховувати при прийнятті рішень, є охоплення вакцинацією.

    Сьогодні настає крайній термін, встановлений урядом Італії для того, щоб 80% населення старше 12 років були повністю щеплені.

    Нагадаємо, що для в'їзду у Ватикан вимагають Covid-сертифікат. Однак ця вимога не поширюється на прихожан недільних проповідей Папи Римського на площі Святого Петра.

    У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

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    Теги: Італія Ватикан карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Італія готується до послаблення карантину