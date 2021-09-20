Для в'їзду у Ватикан вимагатимуть Covid-сертифікат

Для в’їзду до Ватикану з 1 жовтня необхідно буде мати сертифікат вакцинації від

Для в’їзду до Ватикану з 1 жовтня необхідно буде мати сертифікат вакцинації від Covid-19

Ватикан запроваджує Covid-сертифікати для подорожуючих

Для в’їзду до Ватикану з 1 жовтня необхідно буде мати «Зелену перепустку» - сертифікат вакцинації від хвороби Covid-19. Про це повідомляє служба друку Святого престолу.

Згідно з повідомленням, «зелена перепустка» засвідчує, що людина щеплена від коронавірусу, одужала від хвороби або нещодавно отримала негативний результат тесту на Covid-19.

Як уточнюється, зобов'язання надавати ковід-сертифікат або негативний тест на Covid-19 при в'їзді до Ватикану вступить в законну силу з 1 жовтня. При цьому, незважаючи на те що в папському місті-державі існує власний затвердженний європейським зразком сертифікат, для в'їзду туди також приймається європейський грін-пас. Даний документ потрібно від всіх службовців і відвідувачів Ватикану.

Однак ця вимога не поширюється на прихожан недільних проповідей Папи Римського на площі Святого Петра.

Раніше система пропуску відвідувачів з ковід-сертифікатом була введена для відвідування музеїв Ватикану. В цілому це прийнято в Італії для відвідування установ культури. Ватикан, в свою чергу, з самого початку пандемії дотримується всіх обмежувальних норм країни.

Нещодавно в ході бесіди з журналістами свого прес-пулу Папа Римський Франциск заявив, що у Ватикані практично всі щеплені від коронавірусу, за винятком невеликої групи, з якою, за його словами, «проводиться робота».

Як відомо, для вакцинації населення папської автономії використовувався препарат американського концерну Pfizer.

До слова, Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Також Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

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