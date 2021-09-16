Італія запроваджує обов'язкову вакцинацію для усіх, хто хоче працювати

Із 15 жовтня «зелений сертифікат» повинні мати працівники всі сфер в Італії: як державних, так і приватних організацій, які хочуть отримати доступ до робочих місць

Працівників, які не матимуть «зеленої перепустки», не допустять до місць роботи і вони вважатимуться безпричинно відсутніми

Із 15 жовтня Італія запроваджує обов'язкову вакцинацію від Covid-19 для працівників всіх сфер. Щоб працювати, вони повинні отримати «зелені перепустки», повідомляє Corriere della Sera.

«З 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій неможливо буде потрапити на фабрику, до офісу, до професійних студій та на будь-яке інше робоче місце без дійсного «зеленого квитка», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в країні з цього питання були важкі дискусії за участі глав профспілок, однак прем'єр Маріо Драгі пішов на прийняття відповідного рішення.

Згідно зі змінами, «зелений сертифікат» повинні мати працівники всі сфер: як державних, так і приватних організацій, які хочуть отримати доступ до робочих місць. Таким чином уряд планує покращити показники вакцинації до нового епідсезону і настання холодів, аби сформувати колективний імунітет. Водночас переговори з громадськими силами, бізнесом та партіями зайняли кілька тижнів.

«Ми повинні повернутися до нормального життя з відновленням фізичної присутності у всіх сферах. Ми вирішили зробити це, тому що це інструмент, який працює, сприймається людьми та контролюється», – заявив Драгі.

За урядовою постановою, механізм контролю за наявністю перепустки буде таким самим, як той, що вже діє для секторів, де він став обов’язковим, зокрема для працівників шкіл.

«На вході в офіси та компанії співробітники повинні продемонструвати «зелений сертифікат» відповідальній особі, яка буде менеджером офісу або керівником відділу. Він повинен бути визначений найвищим керівництвом організації, як це відбувається зараз у школах та університетах», – пише видання.

Додається, що працівників, які не матимуть «зеленої перепустки», не допустять до місць роботи і вони вважатимуться безпричинно відсутніми. Водночас порушення правил каратиметься штрафом від 400 до 1000 євро, який може бути збільшений у разі підробки документа. Також роботодавці можуть припинити трудові відносини з працівником, якщо він відсутній» на роботі понад п'ять днів.

За даними Worldometers, станом на 16 вересня загалом в Італії виявили понад 4,6 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (12-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 130,1 тисячі осіб, видужали – понад 4,3 млн осіб. За даними Ourworldindata, станом на 15 вересня у країні від коронавірусу вакциновано понад 43,9 млн осіб (що становить 72,8% населення Італії).