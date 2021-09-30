Чи звільнятимуть прикордонників через відмову вакцинуватися? ДПСУ дала відповідь

Заходи із вакцинації серед особового складу ДПСУ було розпочато 2021 року

У ДПСУ повідомляють, що вже вакцинували 69% особового складу

Інформація про те, що невакцинованих від коронавірусу прикордонників не допускатимуть до виконання службових обов’язків і навіть можуть звільнити з роботи, є фейковою. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

«Інформація про те, що невакцинованих прикордонників можуть звільнити з роботи, не відповідає дійсності», – повідомив він.

За словами Демченка, усі військовослужбовці проходять службу та звільняються з лав відомства відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у якому не передбачено будь-яких норм чи вимог щодо вакцинації.

Речник відомства зазначив, що вакцинація прикордонників триває від березня. Проводиться постійне інформування про важливість профілактичного щеплення. Власним прикладом необхідність вакцинації продемонстрував керівник відомства.

Також Андрій Демченко повідомив, що на даний час у ДПСУ вакциновано 69% особового складу, і вакцинація прикордонників триває щодня.

«При цьому наголошує, щеплення проводять медичні бригади МОЗ та МВС. Також відомством забезпечується дотримання заходів безпеки щодо запобігання поширення серед особового складу коронавірусної інфекції», – підсумував Демченко.

Окрім того, за його словами, відбувається постійне проведення температурного скринінгу особового складу перед початком роботи, проведення дезінфекції у службових зонах, використання особовим складом індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри, забезпечується тестування на наявність коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що, за даними ЗМІ, прикордонників примушують вакцинуватися від коронавірусу під загрозою звільнення.

Читайте також: