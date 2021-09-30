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    Авто за щеплення. Мукачево розіграє призи серед вакцинованих від Covid-19

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    Автомобіль, 15 велосипедів, електросамокатів, телевізорів зможуть отримати вакциновані мукачівці - Авто за щеплення. Мукачево розіграє призи серед вакцинованих від Covid-19
    Автомобіль, 15 велосипедів, електросамокатів, телевізорів зможуть отримати вакциновані мукачівці
    фото: glavcom.ua

    1,2 млн гривень буде виділено з міського бюджету на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя»

    У Мукачеві Закарпатської області розіграють подарунки серед вакцинованих від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради.

    Головним призом є автомобіль, також будуть розіграні по 15 велосипедів, електросамокатів і телевізорів .

    «Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватися від Covid-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів», – ідеться в повідомленні.

    Участь в акції зможуть взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

    Інфографіка: МОЗ
    Інфографіка: МОЗ

    До слова, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

    Також мер Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації.

    Як відомо, понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу.

    Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

    Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

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    Теги: здоров'я Закарпаття місцева влада щеплення вакцинація коронавірус Renault Duster
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    Авто за щеплення. Мукачево розіграє призи серед вакцинованих від Covid-19