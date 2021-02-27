У США помер бос мафії Нью-Йорка

Мафіозі помер з природних причин через похилий вік і слабке здоров’я

В американському штаті Північна Кароліна у федеральній в’язниці помер ватажок мафіозного клану Гамбіно Пітер Артур Готті. Гангстерові був 81 рік, повідомляє Associated Press.

Пітер був старшим братом знаменитого гангстера Джона Готті, який очолював мафію Нью-Йорка до 2002 року. Після смерті Джона мафіозним босом став Пітер, попри те що він мав славу безтолкового і мав прізвисько Найтупіший дон. Колишні мафіозі стверджують, що Пітер став хрещеним батьком не по своїй волі й погано справлявся з роллю лідера. Його вважали занадто добрим для глави злочинного клану.

Один з найвідоміших гангстерів США Пітер, засуджений у 2003 році, провів за ґратами 17 років. До звільнення йому залишалося ще вісім років. Він помер 26 лютого в палаті Федерального медцентру в місті Батнер, де проходив лікування. За даними лікарів, мафіозі помер з природних причин через похилий вік і слабке здоров’я.

Клан Гамбіно утворився в 1902 році. Він входить до п’ятірки найбільших і впливових кланів італо-американської мафії «П’ять сімей», контролюючих організовану злочинність в Нью-Йорку. Зони впливу розмежовуються на засіданні спеціальної ради. Гангстери займаються, крім іншого, рекетом, здирництвом, лихварством, угонами автомобілів, пограбуваннями та вбивствами на замовлення.

Раніше повідомлялося, що в США помер один з найвідоміших гангстерів, член кримінальної сім’ї Коломбо Джон Францезе-старший, також відомий як Сонні. Францезе помер 24 лютого в одній з лікарень Нью-Йорка. Йому було 103 роки.