Лікувався від коронавірусу: у Лісабоні затримали лідера італійської мафії

Франческо Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від Covid-19

В Італії мафіозі був засуджений до довічного ув'язнення як замовник вбивства дружини члена ворожого клану

У Лісабоні затримали одного з лідерів італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» 44-річного Франческо Пелле, який причетний до розстрілу людей в Німеччині.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву глави МВС Італії.

Зазначається, що Франческо Пелле був засуджений в Італії до довічного ув'язнення.

В італійських ЗМІ зазначається, що Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від Covid-19.

Злочинець переховувався від правосуддя з червня 2019 року. В Італії він був засуджений до довічного ув'язнення як замовник вбивства дружини члена ворожого мафіозного клану в області Калабрія, скоєного в грудні 2006 року.

Відповіддю на вбивство жінки стала збройна сутичка двох протиборчих мафіозних угруповань у Дуйсбурзі на заході Німеччини влітку 2007 року. Тоді перед піцерією в центрі міста були застрелені шестеро людей.

До слова, нещодавно у США помер бос мафії Нью-Йорка.