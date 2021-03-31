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    Лікувався від коронавірусу: у Лісабоні затримали лідера італійської мафії

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    Франческо Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від Covid-19 - Лікувався від коронавірусу: у Лісабоні затримали лідера італійської мафії

    Франческо Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від Covid-19

    Фото: telemia.it

    В Італії мафіозі був засуджений до довічного ув'язнення як замовник вбивства дружини члена ворожого клану

    У Лісабоні затримали одного з лідерів італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» 44-річного Франческо Пелле, який причетний до розстрілу людей в Німеччині.

    Про це повідомляє DW із посиланням на заяву глави МВС Італії.

    Зазначається, що Франческо Пелле був засуджений в Італії до довічного ув'язнення.

    В італійських ЗМІ зазначається, що Пелле був узятий під варту в одній з клінік Лісабона, де проходив курс лікування від Covid-19.

    Злочинець переховувався від правосуддя з червня 2019 року. В Італії він був засуджений до довічного ув'язнення як замовник вбивства дружини члена ворожого мафіозного клану в області Калабрія, скоєного в грудні 2006 року.

    Відповіддю на вбивство жінки стала збройна сутичка двох протиборчих мафіозних угруповань у Дуйсбурзі на заході Німеччини влітку 2007 року. Тоді перед піцерією в центрі міста були застрелені шестеро людей.

    До слова, нещодавно у США помер бос мафії Нью-Йорка.

    Теги: Італія арешт Португалія мафія лікарня коронавірус
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