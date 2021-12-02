Із смолоскипами та під панк-рок: Меркель попрощалася з посадою канцлерки Німеччини (відео)

На церемонії для Меркель лунала композиція «Для мене проллється дощ із червоних троянд»

На церемонії для Меркель лунала композиція «Для мене проллється дощ із червоних троянд»

На церемонії був присутній Бундесвер – на знак вищої з можливих поваги

У Берліні пройшла церемонія на честь Ангели Меркель, яка офіційно залишила посаду федеральної канцлерки Німеччини після 16 років на чолі німецького уряду. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Церемонія отримала назву «Вечірня зоря».

Захід пройшов зі смолоскипами і під християнський гімн та панк-рок.

Участь у церемонії також брав Бундесвер — збройні сили Німеччини, що говорить про величезний рівень поваги до екс-канцлера з боку німецьких військових.

Меркель обрала три композиції, одна з яких - Du hast den Farbfilm vergessen (Ти забув кольорову плівку) панк-рокерши Ніни Хаген.

Окрім цього, оркестр Бундесверу проводив Меркель з посади канцлера під композицію «Для мене має піти дощ із червоних троянд» («Für mich soll's rote Rosen regnen») співачки Гільдеґард Кнеф, а також виконав християнський гімн «Großer Gott, wir loben Dich» («Боже, славімо тебе»).

Закінчилась церемонія виконанням національного гімну.

Меркель ще кілька днів залишатиметься виконувачем обов'язків канцлера. Вона піде, коли Бундестаг проголосує за кандидатуру її наступника Олафа Шольца. Того ж дня його кабінет буде приведений до присяги.

Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини протягом 16 років. У 2018 році вона відмовилася від посади голови правлячої партії «Християнсько-демократичний союз» і оголосила, що не балотуватиметься на посаду глави уряду у 2021 році.

До слова, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, який подав у відставку на тлі корупційного скандалу, оголосив про відхід з політики.