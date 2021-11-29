Стало відомо, під яку пісню Меркель піде з посади (відео)

На церемонії для Меркель пролунає композиція «Для мене проллється дощ із червоних троянд»

Ексканцлерку Німеччини проведуть на пенсію під панк-рок її молодості

Для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН Ангела Меркель обрала пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини. Вона вибрала пісні зірки п'ятдесятих років минулого століття Гільдеґард Кнеф та культової панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен.

Урочиста церемонія відбудеться 2 грудня 2021 року у дворі міністерства оборони в Берліні, інформує DW.

Всі три композиції виконуватиме оркестр Бундесверу.

Спершу пролунає «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для мене проллється дощ із червоних троянд») німецької актриси та співачки Кнеф, а також «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ти забув кольорову плівку») – шлягер 1970-х, який прославив панк-рок співачку Гаґен.

Крім того, музиканти мають зіграти «Großer Gott, wir loben Dich» («Великий Боже, ми славимо тебе») – християнський гімн, парафраз Te Deum, слова якого написав німецький католицький священик і теолог XVIII століття Іґнац Франц.

Нагадаємо, днями Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок.

Раніше Меркель розповіла, чим займатиметься після завершення роботи на посаді канцлера.

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