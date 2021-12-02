Меркель: Німеччина може оголосити обов'язкову Covid-вакцинацію

Бундестаг має намір розглянути введення загальної обов'язкової вакцинації з лютого 2022 року

Очільники німецьких регіонів обговорили з Меркель обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель заявила, що Бундестаг має намір розглянути введення загальної обов'язкової вакцинації з лютого 2022 року. Про це пише Berliner MorgenPost.

З відповідною заявою Меркель виступила за підсумками наради з главами регіонів щодо поширення коронавірусу.

«Ми знову обговорили обов'язкову вакцинацію. Загальна обов'язкова вакцинація повинна обговорюватися в Бундестазі, і він повинен приймати рішення. Федерація та землі доручили етичній раді до кінця року підготувати рекомендацію, потім ця загальна обов'язкова вакцинація при відповідному рішенні набуде чинності», – заявила Меркель.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

Також в Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до семи тисяч євро.

Напередодні очільник МОЗ України Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

Зазначимо, українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон.