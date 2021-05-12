«Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені

Мешканці населених пунктів, які опинилися в радіусі ураження, прямують у бомбосховища

Деякі з ракет перехопити не вдалося

Бойовики «Хамас» сьогодні після 18 години випустили 130 ракет з Сектору Газа по передмістях Тель-Авіва. Деякі з них досягли цілі попри систему «Залізний купол». Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel та Haaretz.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021

Одна з ракет потрапила в будинок у місті Сдерот, що розташоване поблизу Сектору Газа. В результаті влучання три людини постраждали, стан одної людини серйозний. Ще одна ракета влучила у будинок в місті Ашкелон.

Як заявила Армія оборони Ізраїлю, сирени протиповітряної оборони спрацювали у центральних та південних районах Ізраїлю. Мешканці населених пунктів, які опинилися в радіусі ураження, прямують у бомбосховища.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю.

Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.

Увечері 11 травня в м. Лод тривали заворушення і напади на єврейських жителів міста. У місті тривають підпали автомобілів, що належать євреям, синагог, магазинів. Натовп арабів підпалив декілька будинків, зокрема приміщення поліції, мерії, музею.

Мер міста Лод Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан і ввести в Лод підрозділи Цахалу (надзвичайний стан у місті було оголошено опівночі).

Лікарні в центрі і на півдні Ізраїлю за минулу добу надали допомогу понад 200 постраждали в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа або інцидентів із застосуванням насильства. Стан семи з них важкий. Більшість постраждалих страждають від шоку, або отримали травми по дорозі в притулок.

МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених.