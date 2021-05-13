США заблокували заяву ООН щодо загострення конфлікту на Близькому Сході

У заблокованій заяві члени ООН вимагали негайного припинення всіх актів насильства, провокацій та підбурювання

Вашингтон «не бачить, що заява допоможе деескалації»

Сполучені Штати Америки заблокували заяву ООН щодо загострення ситуації між Палестиною та Ізраїлем, заявивши, що вона не допоможе у деескалації.

Як пише Anadolu, у заблокованій заяві члени ООН висловили «глибоке занепокоєння з приводу останньої ситуації, що виникла в Секторі Гази та закликали до негайного припинення бойових дій».

Також ООН вимагала негайного припинення всіх актів насильства, провокацій, підбурювання та знищення та закликала поважати міжнародне право, зокрема щодо між дотримання гуманітарних прав та захисту цивільних осіб.

Як повідомили дипломати журналістам, США пояснили рішення тим, що країна «не бачить, що заява допоможе деескалації».

Для ухвалення рішення під час термінової сесії ООН необхідний консенсус 15 членів. Раніше США вже заблокували одну заяву організації щодо конфлікту, яка закликала до стриманості та повазі «до історичного статусу кво у святих містах». При цьому державний секретар США Ентоні Блінкен 12 травня закликав Ізраїль та Палестину припинити насилля, додає The Times of Israel.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав зупинити ескалацію на Близькому Сході. Також МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину.

У середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.