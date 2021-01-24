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    У світі

    Ізраїль повністю зупинив авіасполучення зі світом

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">З Ізраїлю можна виїхати лише на похорон, або в еміграцію</p> - Ізраїль повністю зупинив авіасполучення зі світом

    З Ізраїлю можна виїхати лише на похорон, або в еміграцію

    Фото з відкритих джерел

    Премʼєр Нетаньяху закликав «герметично закрити» країну

    Влада Ізраїлю прийняла рішення призупинити всі авіарейси з 26 по 31 січня. Про це повідомляє газета Haaretz.

    Такі заходи вжиті з метою зупинити поширення заражень коронавірусом.

    «Ми випереджаємо весь світ. Жоден народ не зробив того, що збираємося зробити ми – герметично запечатати країну », – заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

    При цьому наголошується, що рейси іноземних вантажних і пожежних літаків, а також повітряної швидкої допомоги будуть дозволені. Громадяни Ізраїлю зможуть покинути країну тільки з певних причин: лікування за кордоном, судові розгляди, похорон родича або еміграція.

    Раніше Ізраїль вже закривав кордони для громадян Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки, в яких було зафіксовано нові мутації вірусу.

    Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу влада коронавірус
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