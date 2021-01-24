Ізраїль повністю зупинив авіасполучення зі світом

З Ізраїлю можна виїхати лише на похорон, або в еміграцію

Премʼєр Нетаньяху закликав «герметично закрити» країну

Влада Ізраїлю прийняла рішення призупинити всі авіарейси з 26 по 31 січня. Про це повідомляє газета Haaretz.

Такі заходи вжиті з метою зупинити поширення заражень коронавірусом.

«Ми випереджаємо весь світ. Жоден народ не зробив того, що збираємося зробити ми – герметично запечатати країну », – заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

При цьому наголошується, що рейси іноземних вантажних і пожежних літаків, а також повітряної швидкої допомоги будуть дозволені. Громадяни Ізраїлю зможуть покинути країну тільки з певних причин: лікування за кордоном, судові розгляди, похорон родича або еміграція.

Раніше Ізраїль вже закривав кордони для громадян Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки, в яких було зафіксовано нові мутації вірусу.