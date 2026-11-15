Ізраїль заявив про ліквідацію командира ХАМАС

Абу Юніс відповідав за відновлення бойового потенціалу ХАМАС на півдні Сектора Гази

Сьогодні, 15 листопада, ізраїльські військові заявили про ліквідацію одного з високопоставлених командирів палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За даними військових, внаслідок авіаудару загинув Самір Махмуд Хассан Абу Юніс, який протягом останніх двох місяців очолював бригаду угруповання в Рафасі. ХАМАС підтвердив його смерть та оголосив про підготовку поховання, що має відбутися цього ж дня.

За даними армії Ізраїлю, Абу Юніс відповідав за відновлення бойового потенціалу ХАМАС на півдні Сектора Гази та брав участь у плануванні нових атак. Це вже другий командир бригади в Рафасі, який загинув внаслідок ізраїльського удару за останні місяці.

Попри чинне з жовтня 2025 року перемир'я, бойові дії в Секторі Гази тривають.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль вдарив по лікарні Насер у місті Хан-Юніс на півдні сектору Гази. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок авіаудару. Серед загиблих – лікар-хірург.