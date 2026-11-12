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Ізраїль вдарив по лікарні Насер у Газі: загинули щонайменше п'ятеро людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль вдарив по лікарні Насер у Газі: загинули щонайменше п'ятеро людей
Руйнування у Секторі Гази
фото: AP

Серед загиблих – хірург

Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні Насер у місті Хан-Юніс на півдні сектору Гази. Серед загиблих – лікар-хірург. Про це повідомив агентству Reuters речник місцевої служби цивільної оборони, передає «Главком».

За словами речника Махмуда Басала, удар припав на хірургічне відділення медичного закладу, яке зазнало серйозних пошкоджень. 

Ізраїльські військові наразі не надали офіційних коментарів щодо інциденту.

На тлі посилення військових операцій в анклаві Ізраїль заявляє, що угруповання ХАМАС намагається відновити свої сили та поповнити запаси озброєння. Водночас представники ХАМАС стверджують, що продовжують дотримуватися угоди про припинення вогню, розрахованої на рік, і звинувачують ізраїльську сторону в діях, спрямованих на її зрив.

За інформацією місцевих органів охорони здоров'я, від моменту укладення перемир'я внаслідок ізраїльських ударів у секторі Гази загинули щонайменше 1600 палестинців. Ізраїль, зі свого боку, повідомляє про загибель чотирьох своїх військовослужбовців.

Загалом, за даними палестинської влади, кількість загиблих унаслідок ізраїльської військової операції в Газі перевищила 74 тисячі осіб.

Ізраїль розпочав наступ після нападу бойовиків ХАМАС на півдні країни 7 жовтня 2023 року. За ізраїльськими підрахунками, тоді загинули близько 1200 людей.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. 

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

Теги: сектор Гази Ізраїль

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