Трамп оголосив про обмеження військової допомоги одному з головних союзників США

Вашингтон припинить щорічне фінансування Ізраїлю на $4 млрд після завершення 2026 року, однак продовжить продавати країні озброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить надавати Ізраїлю щорічну військову допомогу обсягом близько $4 млрд. За його словами, домовленість про це він уклав із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а виплати мають завершитися наприкінці 2026 року. Про це Трамп сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

«Що стосується виплат Ізраїлю, ми з Бібі Нетаньягу домовилися, що надаємо Ізраїлю $4 млрд на рік, і кілька місяців тому домовилися припинити це. До кінця цього року ми більше не платитимемо Ізраїлю. Але допоможемо, якщо їм це буде потрібно», – заявив американський президент.

Трамп пояснив своє рішення тим, що Ізраїль став економічно успішною країною і більше не потребує такої фінансової підтримки США. Він також зауважив, що американську допомогу використовують у політичних дискусіях у Сполучених Штатах.

Водночас президент наголосив, що Вашингтон не припинятиме військову співпрацю з Ізраїлем і продовжить продавати йому озброєння.

Наразі США щороку виділяють Ізраїлю близько $3,8 млрд військової допомоги відповідно до десятирічної угоди, укладеної 2016 року. Вона передбачає загалом $38 млрд підтримки до 2028 року.

Як зазначають журналісти, поки не зрозуміло, як саме буде реалізовано оголошене Трампом рішення і чи потребуватиме воно змін до чинних домовленостей. Значну роль у цьому питанні відіграватиме Конгрес США.

Раніше Нетаньягу заявляв про намір поступово зменшувати залежність Ізраїлю від американської військової допомоги протягом наступного десятиліття.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий за потреби помилувати американського мільярдера Ілона Маска та його найближчих соратників. Таку можливість він пов’язав зі сценарієм, за якого після проміжних виборів Демократична партія отримає контроль над Конгресом і почне розслідування щодо підприємця та його команди.